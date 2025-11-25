«Учительница избила ученика из-за обуви»: шокирующий случай произошел в одной из красноярских школ
Фото: [Подмосковье сегодня/Сгенерировано нейросетью]
В красноярской школе учительница применила физическую силу в отношении несовершеннолетнего ученика, пишет портал Ngs24.ru.
По информации источника, конфликт возник из-за отказа школьника сменить обувь. Тогда педагог решила ударить ребенка. Отмечается, что мальчик уже довольно долгое время подвергается различным формам психологического давления и издевательств со стороны этой учительницы.
Произошедшее подтвердили в городском управлении образования. Ведомство начало собственную служебную проверку. Педагог, участвовавшая в инциденте, полностью признала нарушения профессиональной этики и написала заявление об увольнении по собственному желанию.
Правоохранительные органы проводят доследственную проверку для установления всех обстоятельств произошедшего и возможного наличия состава административного или уголовного правонарушения.
