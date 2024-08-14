Учительница математики пыталась забеременеть от ученика в Ленинградской области

Пострадавший ходил в школу в поселке Морозова Ленинградской области в 6-7 классе. Тогда он не замечал никаких странностей со стороны его учительницы математики. Затем парень вернулся в ту же школу в 9 класс, и именно тогда столкнулся с неадекватным поведением женщины.

Несмотря на то что она уже не преподавала у него математику, учительница начала рассказывать другим школьникам, что якобы беременна от парня, угрожала покончить с собой, если он не ответит ей взаимностью.

Позже молодой человек начал переписываться с женщиной и узнал, что когда он учился в другой школе, она отправила ему 12 писем на электронную почту с рассказами о своей жизни и мольбами о его ответе. Школьник заявил, что ситуация ему не нравится, переслал сообщения завучам, а после 9 класса снова покинул эту школу.

На какое-то время учительница перестала сталкерить парня, однако в июне этого года она объявилась снова. Она просила его стать донором спермы, чтобы забеременеть от него. По ее словам, ей показалось, что ее «возлюбленный» испытывал к ней чувства в 6-7 классе. Решила она так из-за его лайка на общем видео, а также из-за якобы «особенного взгляда», которым он на нее смотрел.

Как уточняется, парень всячески пытался сказать «нет» неадекватной женщине. Однако 10 августа она добралась до его родителей. Учительница написала отцу пострадавшего, что сидит на лавочке рядом с его подъездом и хочет поговорить. Когда мужчина вышел, она начала уговаривать его повлиять на своего сына, чтобы тот согласился на донорство. Сначала отец попытался вразумить женщину, однако затем не выдержал и вызвал полицию.

На неадекватную учительницу могут возбудить уголовное дело по статье о развратных действиях в отношении несовершеннолетнего.

Ранее сообщалось, что ямалец переехал родственника снегоходом и получил девять лет колонии.