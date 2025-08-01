Учительница в Индии спасла 13-летнюю школьницу от брака с 40-летним мужчиной

В Индии учительница спасла 13-летнюю школьницу, которую насильно выдали замуж за 40-летнего мужчину. Полиция задержала организаторов незаконного брака. Об этом сообщает NDTV.

В индийской деревне Кандивада разгорелся скандал после того, как местную школьницу принудили к замужеству. 13-летнюю девочку, ученицу 8-го класса, выдали за Шриниваса Гоуда — мужчину, которому уже исполнилось 40 лет.

Церемонию организовала мать девочки при посредничестве свахи. После бракосочетания подросток две месяца жила с супругом, пока не решилась рассказать о произошедшем своей учительнице. Та немедленно обратилась в полицию.

Правоохранители возбудили дело по закону о запрете детских браков. Под подозрение попали мать девочки, ее «муж», сваха и даже священник, проводивший обряд. Кроме того, выяснилось, что у Шриниваса Гоуда уже есть одна жена.

Сейчас школьница находится под защитой властей и получает психологическую помощь. В Индии детские браки официально запрещены, но в сельских районах их продолжают практиковать, особенно в бедных семьях.

Ранее врачи из Индии обнаружили у женщины не известную ранее группу крови.