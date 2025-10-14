Учительница в Улан-Удэ нашла у мальчика странный предмет

В Улан-Удэ сотрудники полиции проводят проверку по факту обнаружения у 10-летнего школьника предмета, внешне напоминающего старый патрон. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на информацию из телеграм-канала «Площадь Советов от Gazetarb.ru».

По предварительным данным, находку обнаружила учительница во время учебного процесса. Информацию подтвердили в пресс-службе МВД по Республике Бурятия. По заявлению представителей ведомства, найденный предмет не представляет непосредственной опасности.

Сотрудники полиции провели профилактическую беседу с мальчиком и его родителями, в ходе которой разъяснили правила поведения при обнаружении подозрительных или неизвестных предметов.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье 13-летний школьник получил ожоги от взрыва телефона в кармане.