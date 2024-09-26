В Узбекистане призвали Россию не вмешиваться в дело с избиением ребенка учительницей

Вице-спикер парламента Узбекистана Алишер Кадиров попросил МИД РФ «заниматься своими делами» и не вмешиваться в дело с избиением учительницей мальчика, посмевшего заговорить на русском языке. Как пишет «Лента.ру», соответствующее сообщение политик опубликовал в своем телеграм-канале.

«Было бы правильным, если бы они занимались полностью своими внутренними делами, а не заботились о наших внутренних делах», — написал парламентарий.

При этом он добавил, что поступившая от российских властей реакция является намерением «поднять шум на пустом месте».

Резонансный конфликт в одной из школ Ташкента произошел 25 сентября. Ребенок попросил учительницу вести урок русского языка на русском языке, за что женщина избила несовершеннолетнего. Противоправное деяние было зафиксировано установленной в классе камерой видеонаблюдения.

Ранее сообщалось о том, что пожилого жителя Тульской области накажут за незаконную помощь гражданам Узбекистана.