МИД сделал представление послу Узбекистана после инцидента с русским мальчиком в школе

Российский МИД вынес представление послу Узбекистана после инцидента с русским мальчиком в школе. Об этом вечером в четверг, 26 сентября, сообщает ТАСС, ссылаясь на свой собственный источник.

Пока других подробностей не приводится. Напомним, что сам инцидент случился в школе в Ташкенте, русскоязычный мальчик попросил вести урок русского языка на русском, а дальше произошло что-то странное: учительница несколько раз ударила ребенка, а потом вывела к доске и сделала то же самое.

Ранее в узбекском парламенте также прокомментировали этот инцидент, назвав требования России разобраться с происходящим «шумом на ровном месте».

Напомним, что в Архангельской области пропал вертолет – сейчас ведутся его поиски.