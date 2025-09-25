Учительницу осудили за оральный секс с 17-летним школьником

Бывшая заместитель директора школы в Эдвардсвилле (штат Иллинойс) Эрин Гамильтон-Фоли приговорена к четырем годам тюремного заключения за сексуальное надругательство над несовершеннолетним учеником. Об этом сообщил портал Edwardsville Intelligencer.

Гамильтон-Фоли признала свою вину 22 сентября. Арест произошел в мае 2023 года после того, как в полицию поступила информация о ее противоправных отношениях с 17-летним учеником. Следствие установило, что, используя свое служебное положение учителя математики и заместителя директора, Гамильтон-Фоли принуждала подростка к сексуальным контактам, включая оральный и вагинальный секс, часть которых происходила в её автомобиле.

Несмотря на первоначальное отрицание вины и требование ускоренного рассмотрения дела, дальнейшее расследование выявило переписку между Гамильтон-Фоли и учеником после ареста, содержащую видеоматериалы, квалифицированные следствием как детская порнография.

После освобождения под залог Гамильтон-Фоли нарушила условия освобождения, в связи с чем была заключена под стражу в 2024 году. Суд приговорил ее к четырем годам лишения свободы с последующим пожизненным надзором.

