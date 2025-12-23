Учительницу в Москве уволят за удар по лицу ученика: директор назвал поступок недопустимым

Педагога школы в московском районе Митино уволят после инцидента с применением физической силы к ученику. Руководство учебного заведения уже принесло извинения семье ребенка и начало служебную проверку. Об этом сообщает ТАСС.

Учительница столичной школы № 1747 в районе Митино лишится работы после того, как ударила по лицу одного из учащихся. Инцидент, по данным администрации, произошел еще 19 декабря.

Директор образовательного учреждения Марина Сотникова подтвердила факт произошедшего и заявила, что подобные действия абсолютно неприемлемы и грубо нарушают профессиональную этику. Она подчеркнула, что школа не может допускать насилия в отношении детей. По ее словам, руководство уже встретилось с семьей пострадавшего школьника и принесло официальные извинения.

Внутреннее расследование инцидента уже начато. Как только проверка будет завершена, с педагогом расторгнут трудовой договор.

Ранее сообщалось, что мать пожаловалась на ударившую ее сына-инвалида учительницу в московской школе.