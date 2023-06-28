«Учиться ничему не надо»: выяснилось, почему все больше женщин растят детей в одиночку

В современном мире женщины, воспитывающие детей в одиночку, уже не редкость. Некоторые представительницы прекрасного пола выбирают для себя и ребенка такую судьбу осознанно, а некоторые считают, что им просто не везет в отношениях.

На самом же деле, корни такой проблемы уходят в детство. Психолог Александра Метальникова рассказала, почему все больше женщин растят детей самостоятельно, и как избежать статуса «матери-одиночки».

«Вообще, у нас очень почетная традиция матерей-одиночек, а также любимые шутки про то, что полная семья — это ребенок, мама и бабушка. То есть девочка, которая растет в такой семье, в отсутствии проработки с психологом и личной проработки, начинает воспроизводить в своей семье тот же самый шаблон, потому что это понятно, удобно и легко», – заявила Метальникова в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам собеседницы, для ребенка, выросшего в такой семье, гораздо легче быть матерью-одиночкой, чем подстраиваться под нужды мужчины и вообще учиться создавать качественные хорошие отношения, семью и брак.

«Очень многие действительно выбирают вот так, потому что легче. Женщина это умеет, видела, как бабушка и мама так жили. Никаких проблем нет, учиться ничему особенному не надо. Это, наверное, главная проблема, когда женщина неосознанно воспроизводит модель своей родительской семьи, не думая о том, чего ей на самом деле хочется», — пояснила психолог.

Эксперт отметила, что любой человек может научиться создавать крепкую семью, жить с противоположным полом не в стрессе, страхе и унижении, а в любви, восторге и взаимном уважении.

«Эта проблема предшествует проблеме матерей-одиночек, и она решается сложным, неочевидным и, зачастую, болезненным способом – обучению себя новому. Многие выбирают воспроизводить понятный им способ – «рожу ребенка и пойду работать». И это обществом сейчас одобряется. Сидеть дома и быть домохозяйкой сейчас не самая уважаемая стезя, поэтому многие женщины выбирают другой путь», — добавила Метальникова.

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