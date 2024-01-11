Удар для здоровья: ученые предупредили об опасности сна в носках

Общество

Фото: [pexels.com]

Привычка спать в носках оказалась не такой безобидной, как о ней думают многие люди. Gazetametro.ru со ссылкой на британский таблоид сообщает о главных предостережениях ученых.

В холодные сезоны многие предпочитают утеплять ноги не только при выходе из дома, но и во время сна. Оказалось, что делать так нужно с соблюдением определенных правил. Как сообщили ученые в The Mirror, стопы человека содержат слишком много бактерий, а нестираные носки это копят. В итоге появляется неприятный запах и целый букет микроорганизмов, сравнимые по составу с фекалиями тараканов.

Исследователями из The Mattress Next Door был проведен эксперимент. Они взяли образцы грязи с носков, которые использовали с 7:00 до 23:00. В пробах обнаружили синегнойную палочку (Pseudomonas aeruginosa). Это печально известная бактерия — возбудитель внутрибольничных инфекций у человека. Ученые предупредили, что длительное использование грязных носков чревато развитием грибка, а также поражением дыхательных путей. Опасность в том, что против синегнойной палочки почти бесполезны антибиотики.

Однако специалисты уточнили, что серьезные последствия от этой палочки могут развиться лишь у людей с очень слабым иммунитетом. Людям, которые спят в носках дали несколько советов.

Во-первых, нужно стирать носки, полотенца для лица и постельное белье при температуре 60 градусов: так можно уничтожить большинство бактерий. Во-вторых, следует менять носки два раза в день и надевать исключительно чистую одежду перед сном. Дополнительно после трудового дня нужно мыть ноги. Это поможет снизить вероятность возникновения неприятных последствий со здоровьем.

Ранее врач рассказал, почему после пластики случаются осложнения.

Актуально