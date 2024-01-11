Удар для здоровья: ученые предупредили об опасности сна в носках

Привычка спать в носках оказалась не такой безобидной, как о ней думают многие люди. Gazetametro.ru со ссылкой на британский таблоид сообщает о главных предостережениях ученых.

В холодные сезоны многие предпочитают утеплять ноги не только при выходе из дома, но и во время сна. Оказалось, что делать так нужно с соблюдением определенных правил. Как сообщили ученые в The Mirror, стопы человека содержат слишком много бактерий, а нестираные носки это копят. В итоге появляется неприятный запах и целый букет микроорганизмов, сравнимые по составу с фекалиями тараканов.

Исследователями из The Mattress Next Door был проведен эксперимент. Они взяли образцы грязи с носков, которые использовали с 7:00 до 23:00. В пробах обнаружили синегнойную палочку (Pseudomonas aeruginosa). Это печально известная бактерия — возбудитель внутрибольничных инфекций у человека. Ученые предупредили, что длительное использование грязных носков чревато развитием грибка, а также поражением дыхательных путей. Опасность в том, что против синегнойной палочки почти бесполезны антибиотики.

Однако специалисты уточнили, что серьезные последствия от этой палочки могут развиться лишь у людей с очень слабым иммунитетом. Людям, которые спят в носках дали несколько советов.

Во-первых, нужно стирать носки, полотенца для лица и постельное белье при температуре 60 градусов: так можно уничтожить большинство бактерий. Во-вторых, следует менять носки два раза в день и надевать исключительно чистую одежду перед сном. Дополнительно после трудового дня нужно мыть ноги. Это поможет снизить вероятность возникновения неприятных последствий со здоровьем.

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