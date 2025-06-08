Удар молнии по Останкинской телебашне во время ливня попал на видео

В столице в воскресенье., 8 июня, удалось зафиксировать на видеокамеру, как молния с невероятной силой ударила по телевизионной башне в Останкино. Видеозапись опубликована в Телеграм-канале «112».

На видео запечатлен момент, когда в Москве идет мощный ливень. В какой-то момент небо озаряет яркая вспышка молнии, которая ударяет в вершину телебашни. Затем раздается оглушительный раскат грома.

В «Городском хозяйстве Москвы» 8 июня предупредили об ухудшении погодных условий. Со ссылкой на данные метеорологов, до поздней ночи в городе будут идти сильные дожди и возможен град. Порывы ветра могут достигать 20–25 м/с.

Ранее синоптик Леус напророчил град со шквалистым ветром в Москве 8 июня и самый теплый день.