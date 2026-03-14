Удар по школам: в российском регионе из-за вспышки инфекции ввели карантин

Весна в Ульяновской области началась не только с потепления, но и с традиционного подъема простудных заболеваний. На этом фоне вернули карантинные меры: с понедельника, 16 марта, ученики двенадцати классов в восьми школах региона переходят на дистанционное обучение. Виной всему — резкий скачок заболеваемости ОРВИ, который превысил допустимый порог. Об этом пишет ulpravda.ru со ссылкой на комментарий регионального министерства просвещения и воспитания.

Как рассказала руководитель пресс-службы областного минпросвещения Мария Абрамова, под временные ограничения попали школы сразу в нескольких муниципалитетах. В список вошли образовательные учреждения Ульяновска, Новоульяновска, а также Барышского и Николаевского районов. Решение о приостановке очных занятий принято не во всей школе целиком, а точечно — именно в тех классах, где число заболевших перевалило за критическую отметку.

Согласно санитарным правилам, поводом для карантина является ситуация, когда простужены 20% учеников класса или более. Именно такой порог сработал в двенадцати случаях. Теперь ребятам предстоит временно вернуться к привычному за последние годы формату учебы — с домашними заданиями в электронных дневниках и видеосвязью с учителями.

В министерстве подчеркивают, что ситуация находится под контролем. За каждым классом, ушедшим на карантин, наблюдают медики, закрепленные за образовательными организациями. Кроме того, к процессу подключились специалисты Роспотребнадзора, которые следят за развитием событий и готовы оперативно реагировать, если вирус попытается захватить новые территории.

Пока речь идет лишь о двенадцати классах, но опыт прошлых лет подсказывает: март — месяц непредсказуемый. Организм после зимы ослаблен, а вирусы только и ждут момента, чтобы атаковать. Родителям школьников в оставшихся классах, где занятия идут в обычном режиме, советуют внимательнее следить за самочувствием детей и при первых признаках недомогания оставлять их дома. Эпидемиологи напоминают: переносить простуду «на ногах» в учебном коллективе — значит рисковать здоровьем одноклассников и продлевать жизнь карантинным спискам.

