«Удар возмездия»: эксперт заявил о жестком ответе России на массированную атаку ВСУ

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин в беседе с Инфо24 рассказал, что Россия ответит Украине на массированный удар по территориям в феврале.

По мнению депутата, ВС РФ усилят контроль за воздушным пространством после массированной атаки ВСУ. Армия делает все возможное для защиты территорий, но меры безопасности должны совершенствоваться постоянно на фоне угроз. По словам Заварзина, Киевский режим находится «на последнем издыхании», и по этой причине отыгрывается на мирных жителях и совершает подлые удары.

«После подобных террористических атак Киева наша армия всегда наносит массированный удар возмездия по военным объектам на территории Украины, и в этот раз он тоже последует. Я вас уверяю, мы непременно нанесем мощный удар по всем ключевым и стратегическим объектам ВСУ», — резюмировал парламентарий.

Напомним, одна из самых массированных атак со стороны ВСУ произошла минувшей ночью. Было уничтожено не меньше 128 дронов ВСУ, в том числе в Крыму и Краснодарском крае.

Ранее сообщалось, что в пяти областях Украины объявили воздушную тревогу.