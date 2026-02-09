Удар за отказ помочь: полиция схватила агрессора, сломавшего нос пассажирке в московском метро

В столице сотрудники правоохранительных органов оперативно задержали мужчину, устроившего жестокую расправу над пассажиркой прямо на платформе метрополитена. Обычная просьба о милостыне переросла в агрессивную стычку с серьезными последствиями для здоровья пострадавшей. Несмотря на попытку скрыться, личность злоумышленника удалось установить в кратчайшие сроки, и теперь ему предстоит ответить за свои действия перед законом. Об этом пишут «Известия».

Инцидент произошел на станции «Китай-город», где неизвестный обратился к прохожей с просьбой о денежной помощи. Услышав отказ, мужчина перешел к оскорблениям. Ситуация обострилась, когда женщина попыталась зафиксировать неадекватное поведение оппонента на камеру мобильного телефона. Разъяренный мужчина сначала попытался отобрать гаджет, а затем нанес пострадавшей серию ударов в область лица, причинив травмы и ушибы.

После нападения женщине потребовалась срочная медицинская помощь. Сотрудники полиции провели комплекс оперативно-разыскных мероприятий и обнаружили подозреваемого в жилом доме на Ленинградском шоссе. В пресс-службе МВД подтвердили, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Виновнику грозит реальный тюремный срок за демонстративное нарушение общественного порядка и применение насилия в общественном месте.

Ранее в Тыве бытовой конфликт на улице привел к гибели молодого человека за отказ подкурить.