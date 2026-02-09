Роковая просьба закурить: в Тыве студента медколледжа до смерти забили коньками из-за отсутствия сигарет

В Республике Тыва бытовой конфликт на улице привел к гибели молодого человека, который готовился спасать жизни других. 22-летний студент медицинского колледжа стал жертвой агрессивной компании, выбравшей крайне жестокий способ расправы. Несмотря на все усилия медицинского персонала, характер полученных травм не оставил пострадавшему шансов. Об этом сообщает «Газета.ру».

Трагический инцидент произошел в Кызыле, когда студент по имени Байыр возвращался домой. По предварительным данным, к нему обратилась группа молодых людей с требованием дать сигарету. Услышав отказ, компания спровоцировала драку, которая быстро переросла в жестокое избиение. В качестве оружия нападавшие использовали коньки, нанося ими тяжелые ранения беззащитному юноше.

Байыр был экстренно госпитализирован, однако спасти его не удалось — нанесенные повреждения оказались несовместимы с жизнью. Сотрудники правоохранительных органов оперативно установили личности участников нападения. В ходе розыскных мероприятий полиция задержала двух подозреваемых, ими оказались местные жители в возрасте девятнадцати и двадцати двух лет. В настоящее время следствие выясняет все обстоятельства произошедшего, задержанным грозит длительное тюремное заключение за совершение тяжкого преступления.

