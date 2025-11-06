«Ударил ножом из-за парковки на тротуаре»: семью Аббасовых осудили за убийство байкера

Конфликт произошел в апреле 2024 года после того, как Ковалев сделал замечание 21-летнему Шахину Аббасову за парковку автомобиля на тротуаре.

Словесная перепалка быстро переросла в драку, в ходе которой Аббасов нанес байкеру ножевое ранение. Его брат Шохрат начал бить россиянина кулаками. От полученных травм и обильной кровопотери Ковалев скончался в больнице.

После совершения преступления Шахин и Шохрат попытались скрыться. Их двоюродный брат Исахан организовал подкуп сотрудников ДПС, а семья предприняла попытку организовать побег обвиняемых в ЛНР.

Все преступники были задержаны спустя два дня после совершения преступления. Позже следственные органы арестовали их сообщников.

В ходе судебного процесса защита пыталась добиться переквалификации обвинения на менее строгие статьи уголовного кодекса. Шахин Аббасов утверждал, что смерть Ковалева стала результатом случайности и действий в состоянии необходимой обороны, однако суд не нашел подтверждений этой версии.

Мосгорсуд назначил Шахину наказание в виде 17 лет лишения свободы, его брату Шохрату — 12 лет, Исахану — 8 лет колонии с дополнительным штрафом. Низами и Бахтияр Аббасовы были признаны невиновными и освобождены из-под стражи.

