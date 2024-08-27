Удары током и аварии: выяснилось, на кого негативно подействует парад планет

В ночь с 27 на 28 августа жители Земли смогут наблюдать в небе парад планет. После 4:00 по московскому времени в ряд по одну сторону от Солнца выстроятся Меркурий, Марс, Юпитер, Уран, Нептун, Сатурн и убывающая Луна. Астропсихолог Александра Метальникова рассказала «Подмосковье сегодня», как это космическое событие может повлиять на жизнь и здоровье жителей нашей планеты.

По ее словам, подобное явление сложно назвать настоящим парадом планет, так как они будут находиться достаточно далеко друг от друга.

«Чем ближе планеты друг к другу, тем сильнее воздействие. Однако даже такое расстояние может сказаться на определенных людях. Если у человека, например, квадрат Марса с Луной или Ураном, то вероятность получения травм, каких-то внезапных событий, которые могут к ним привести, ударов электрическом или аварий повышается. Но все это сильно зависит от натальной карты человека», — заявила Метальникова.

В этот период, продолжила она, увеличивается риск порезов и нападения мошенников. Однако у людей, которые не имеют в натальной карте никаких негативных аспектов с теми планетами, которые выстроятся в ряд этой ночью, никаких подобных событий не будет.

«Этот условный караван планет пройдет мимо вас также успешно, как звездный поток из созвездия Персеиды. Лучше заняться физическими нагрузками, плаванием, хорошим сном и потом уже — на фоне общего физического здоровья, подготовки и самоорганизации — еще дополнительно подключать к себе помогающие планетные воздействия», — заключила астропсихолог.

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