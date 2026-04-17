В храме Христа Спасителя на конференции «Вера и дело» был презентован проект кодекса православного предпринимателя — свод этических правил, призванный стать нравственным ориентиром для верующих бизнесменов. Документ, разработанный фондом развития созидательного предпринимательства «Дело во имя Веры» совместно с Синодальным отделом по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, получил приветствие Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Как следует из текста проекта, с которым ознакомилось РИА Новости, бизнес в православном понимании рассматривается не просто как способ извлечения прибыли, а как форма служения Богу и людям, а богатство — как инструмент для совершения добрых дел. Одним из центральных положений кодекса является требование справедливости в отношениях с работниками: документ прямо называет удержание заработной платы тяжким грехом и предписывает выплачивать достойную «белую» зарплату без каких-либо задержек. Помимо этого, предпринимателям вменяется в обязанность уважать право сотрудников на отдых и время, проведенное с семьей, а также оказывать им поддержку в трудных жизненных обстоятельствах.

Кодекс также регламентирует принципы деловых отношений, основанные на верности данному слову, и вводит строгий запрет на клевету, промышленный шпионаж и использование административного ресурса для недобросовестной борьбы с конкурентами. Отдельным пунктом закрепляется социальная ответственность бизнеса: каждый предприниматель, исповедующий православие, обязуется выделять часть доходов своей компании на благотворительные цели для поддержки нуждающихся.

Всего документ состоит из семи разделов, которые охватывают широкий круг вопросов: от определения призвания предпринимателя и миссии организации, выходящей за рамки извлечения выгоды, до принципов лояльности и ответственности перед государственной властью. В настоящее время авторы кодекса продолжают сбор дополнений и предложений от делового сообщества для дальнейшего совершенствования документа.

