УДО для Ефремова: семья погибшего в ДТП определила судьбу актера

Адвокат Александр Добровинский рассказал в беседе с RT , что семья погибшего в ДТП Сергея Захарова готова высказать свою позицию об условно-досрочном освобождении для актера Михаила Ефремова.

Долгие месяцы в СМИ и других источниках обсуждали, реально ли Михаилу Ефремову получить УДО. Его дают заключенным, которые прилежно себя вели, трудились, не нарушали правил колонии, а также раскаиваются и меняют свое поведение. Это все включают в характеристику, но также в суде смотрят и на позицию пострадавшей стороны. Именно по этой причине Ефремову было бы выгодно заслужить прощение и согласие близких Захарова. Однако юрист пока не уточнил, что именно надумала семья погибшего.

«Да, семья определилась со своей позицией, в офисе я лично получил информацию, мы готовим ее в письменном виде, и если будет запрос суда или адвокатов господина Ефремова, с удовольствием ее представим», — подтвердил адвокат Добровинский.

Полагают, что шансы Ефремова на выход по УДО возрастают. Тем более, у него хорошая характеристика. Актер работает в швейном цехе, участвует в творческих мероприятиях и показывает себя послушным заключенным.

Ранее сообщалось, что адвокат оценил шансы Михаила Ефремова на досрочный выход..=