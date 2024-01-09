Уехавшего из России блогера привлекут к ответственности за ролик с сугробом и ребенком

Сергей Косенко бросил двухмесячного сына в сугроб на камеру, где он буквально утопал в снегу. Видео собрало немало негативных реакций, а вскоре ситуацией заинтересовались в главном аппарате СК РФ.

Сам блогер проживает в Европе, о чем прекрасно знает его аудитория. Она предупреждала, что «Отца года» могут лишить за такое родительских прав. В Госдуме также реагировали на событие, оценив ролик как атаку на семейные ценности.

Как сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа», глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении русскоязычного блогера. Кроме противоправных действий с младенцем, Костенко планируют проверить на исполнение налоговых законов.

Сама интернет-звезда утверждает, что бросала в снег куклу, а не своего сына Лео.