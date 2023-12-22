Уехавший из России комик пожаловался на отвратительные концерты за границей

Стендап-комик посетил несколько маленьких европейских городов, и отметил, что концерты прошли не так хорошо, как хотелось. Однако было одно выступление и в столице автономной области Каталония, которое подвело.

«В Барселоне были два маленьких отвратительных концерта. Но это я там сам загнался», — отметил юморист в подкасте.

Как напоминает издание «Утро.ру», Мирзализаде неплохо зарабатывал в России на своих шутках, но в какой-то момент перешел на оскорбительные высказывания в адрес жителей, которые по сути его кормили. Сам комик из Белоруссии, но после скандальных выступлений уехал в Европу. Там он пытается заработать себе на жизнь привычным делом: юмором. Иногда он выступает в разных зарубежных проектах, но, полагают, много уже не зарабатывает.

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