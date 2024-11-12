Уехавший из страны российский актер полгода не платил налоги

Алексей Панин* задолжал ФНС более 200 тыс. руб., пока находился в Испании. Он не платил налоги в течение последних 6 месяцев. Об этом в беседе с Инфо24 заявил проверенный источник.

К набежавшей сумме долга перед Федеральной налоговой службой (ФНС) размером в 200 тыс. руб. сверху набежало еще 30 тыс. руб. пени за просрочку.

В настоящее время Панин* находится в Испании вместе со своей дочерью. Актер пытается заработать денежные средства на выступлениях. Однако его проблемы с российским законодательством не ограничиваются только лишь налоговыми задолженностями. Судебный приговор, вынесенный Панину*, является следствием его публичных призывов к террористической деятельности.

Кроме того, в этом году средствами массовой информации были освещены инциденты с участием актера, включая его агрессивное поведение в Таллине, что вынудило его покинуть Эстонию и уехать в США.

Ранее суд заочно арестовал актера Панина* на 6 лет.

* Внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.