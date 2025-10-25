Уфимский Сайлент Хилл: непроглядный туман окутал столицу Башкирии

С раннего утра субботы, 25 октября, столицу Башкирии окутал густой туман. Местные жители шутливо прозвали это явление "Уфимским Сайлент Хиллом".

Утро началось с густого тумана, окутавшего город и резко снизившего видимость на дорогах. Туман окутал улицы и полностью скрыл верхние этажи высотных зданий. Башгидрометцентр заранее предупредил о сложных погодных условиях, что позволило водителям быть более осторожными.

ГИБДД рекомендует воздержаться от поездок в плохую погоду. Если же обстоятельства вынуждают вас выйти на дорогу, следует двигаться с низкой скоростью, активировав ближний и противотуманные фары.

Ранее сообщалось, что температурный разброс, дождь и густой туман ночью ожидают жителей Москвы и области.