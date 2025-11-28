Уфолог связал исчезновение семьи в тайге с поисками вечной жизни на перевале Дятлова

Поиски пропавшей в тайге Красноярского края семьи Усольцевых получили неожиданное развитие. Известный уфолог и блогер Валентин Дегтерев в эфире ток-шоу «Малахов» заявил, что глава семьи Сергей Усольцев намеревался отправиться на загадочный перевал Дятлова в поисках артефакта, дарующего бессмертие.

По словам Дегтерева, Усольцев был убежден в существовании особого пути к вечной жизни.

«Он мне сказал тогда, что вечную жизнь можно получить только через смерть. То есть, умирая в горах, ты возрождаешься», — привел уфолог слова пропавшего.

Блогер также сообщил о странном окружении Усольцева. Тот приглашал его посетить некий молельный дом, однако Дегтерев отказался. Он пояснил, что, по его информации, в этом месте под руководством проповедника, прибывшего с Украины, люди предавались беснованию.

