УФСИН опровергло слухи об ухудшении здоровья Стрелкова

Все заявления о том, что здоровье заключенного Игоря Стрелкова пошатнулось, не соответствуют действительности. Об этом заявили в пресс-службе Управления федеральной службы исполнения наказаний, и об этом сообщило РИА Новости.

Ранее в Сети разошлась новость о том, что заключенный Стрелков, который содержится в колонии, стал чувствовать себя заметно хуже.

«Сообщения о его состоянии не соответствует действительности», — указали журналистам.

В аппарате уполномоченного по правам человека в Кировской области изданию сообщили, что Стрелков не подавал в их ведомство никаких заявлений о своем ухудшившемся самочувствии.

Слухи о Стрелкове периодически возникают в Сети, их поддерживают некоторые СМИ. Так в марте УФСИН опровергало новость о самоубийстве бывшего главы Министерства обороны Донецкой Народной Республики.