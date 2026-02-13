Угнала за 60 секунд: подольчанка устроила криминальный тест-драйв на чужой коляске

Необычное дорожно-транспортное происшествие, если это можно так назвать, расследовали в Подольске. Объектом угона стал не автомобиль премиум-класса, а средство передвижения для самого маленького члена семьи — детская коляска стоимостью 56 тысяч рублей. О пропаже в полицию заявила владелица транспорта, которая оставила его без присмотра буквально на минуту. Подробности об этом сообщает REGIONS со ссылкой на УМВД России по городскому округу.

Инцидент произошел, когда мама ненадолго оставила коляску, к счастью, пустую, возле дома. Женщина была уверена, что с детским имуществом ничего не случится, но ее уверенность в этом сыграла злую шутку. Нашлась другая жительница Подольска, которая быстро оценила ходовые качества и немалую стоимость оставленного без присмотра транспорта и совершила дерзкое похищение.

Впрочем, насладиться краденой коляской злоумышленница не успела. В дежурную часть 5-го отдела полиции обратилась потерпевшая, и оперативники быстро вышли на след. Полицейские провели необходимые мероприятия и задержали предполагаемую преступницу. Дама не стала отпираться и дала признательные показания, видимо, осознав всю абсурдность ситуации.

Коляску вернули законной владелице, а вот похитительнице теперь грозит уголовная ответственность. До суда, где ей предстоит отвечать по статье 158 УК РФ, она будет находиться под подпиской о невыезде. История получила вполне себе криминальный оттенок, хотя начиналась довольно безобидно.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержали пособницу телефонных мошенников, похитивших украшения и деньги на 630 тыс. рублей.