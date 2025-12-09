В Петербурге суд вернул актеру имущество, проданное под давлением мошенников

В Санкт-Петербурге суд удовлетворил иск 51-летнего местного актера, признав недействительными две сделки по продаже его имущества, которые, как он утверждал, были совершены под психологическим давлением аферистов. Ситуация развивалась по так называемой схеме Долиной, сообщила «Фонтанка».

Конфликт начался в мае 2024 года, когда артист продал свой автомобиль за 1,5 млн руб. По словам покупателя, машина была в крайне плохом состоянии: с прожженными сиденьями, сломанным бампером и многочисленными вмятинами.

Покупателя, который приобретал авто для последующего ремонта и перепродажи, насторожило поведение продавца: тот все время носил наушники, объясняя это прослушиванием пьесы. Несмотря на подозрения, сделка была оформлена у нотариуса с видеозаписью, и расчет прошел в полном объеме.

Спустя год актер обратился в суд, заявив, что на момент продажи находился под влиянием мошенников и действовал не по своей воле. К тому моменту автомобиль уже был отремонтирован новым владельцем и перепродан за 1,95 млн руб.

Однако машина оказалась не единственной потерей. Ранее, также под давлением, как утверждается в суде, актер продал и свою квартиру на улице Ленина за 19,5 млн руб. Покупательницей выступила пенсионерка, вложившая в эту покупку все свои сбережения, включая деньги от продажи жилья во Владикавказе. Эта квартира стала для нее единственным жильем. У самого же актера в собственности оставались еще две квартиры.

Суд первой инстанции встал на сторону артиста: квартиру ему вернули, а пенсионерке постановили вернуть деньги. При этом 2,6 млн руб., которые сын покупательницы потратил на ремонт, компенсации не подлежат. Автомобиль, уже находившийся у третьего лица, также был истребован в пользу актера. Решения суда по обоим делам обжалованы покупателями и сейчас рассматриваются в апелляции.

Ранее сообщалось, что москвич продал однушку в алкогольном психозе и вернул ее себе через суд.