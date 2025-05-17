Правоохранительные органы Украины инициировали уголовное дело в отношении Анны Алхим, известной в социальных сетях как инфлюенсер. Причиной стало обвинение в разжигании межнациональной розни, о чём сообщила депутат Наталья Пипа в своём аккаунте в социальных сетях.

Причиной послужило поведение Алхим на торжестве по случаю крещения, куда она была приглашена. Когда ведущий попросил блогера исполнить песню на украинском языке, она выразила недовольство, закатив глаза и что-то пробурчав.

После произошедшего Александр Будько, участник вооруженного формирования, обратился в Службу безопасности Украины и Генеральную прокуратуру с жалобой на Алхим, обвинив ее в «сотрудничестве с оккупантами».

Теперь за блогером неотступно следуют сотрудники правоохранительных органов, и ей больше не до того, чтобы закатывать глаза. Если украинские суды признают её виновной, по законам Украины ей может грозить даже лишение свободы.

Ранее сообщалось, что украинский народный депутат Арахамия выматерился в Раде, запутавшись в державной мове.