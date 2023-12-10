Уголовное дело возбуждено после нападения овчарки на младенца в Новой Москве

Инцидент произошел в минувшую субботу, 9 декабря, в Новой Москве. По факту нападения немецкой овчарки на ребенка трех месяцев отроду начато уголовное производство.

Как сообщает управление СУ СК по Москве, в настоящее время по поводу произошедшего проводится проверка.

«Возбужденно уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) и ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)», — сказано в публикации.

Напомним, 33-летняя мать беспечно оставила ребенка в коляске во дворе своего дома, не заметив, что неподалеку находилась немецкая овчарка. Поступок женщины чуть не стал фатальным для жизни малыша.

В настоящее время новорожденный малыш экстренно госпитализирован в клинику и находится в отделение реанимации, врачи сражаются за его жизнь. У грудничка черепно-мозговая травма, многочисленные раны живота, кровоизлияние и ушиб головного мозга.