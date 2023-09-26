«Уголовному делу — быть»: выяснилось, что грозит Кадырову-младшему за избиение Никиты Журавеля

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал в социальных сетях видео, на котором его сын Адам избивает обвиняемого в сожжении Корана Никиту Журавеля. Правозащитники считают, что Кадыров-младший должен понести ответственность за свои действия.

Юрист Алла Георгиева объяснила, грозит ли несовершеннолетнему сыну главы Чечни наказание за избиение в СИЗО.

«Уголовные дела возбуждаются при наличии повода и оснований, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством: заявления, явки с повинной, сообщения о преступлении. Если оснований будет достаточно, уголовному делу — быть», — заявила Георгиева интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Эксперт отметила, что уголовная ответственность наступает за умышленное причинение легкого вреда здоровью с 16 лет, а за умышленный вред тяжкой и средней тяжести — с 14 лет.

«Наступит ли уголовное наказание для сына Рамзана Кадырова, зависит от тяжести совершенного деяния. Тяжесть должна быть указана в заключении эксперта. Но для этого Журавелю нужно написать заявление, и только в рамках проверки будут зафиксированы следы избиения», — пояснила собеседница издания.

По словам Георгиевой, кроме уголовной и административной ответственности может наступить гражданско-правовая.

«Для этого нужно обратиться и в суд с гражданским иском о возмещении вреда с прилагающимися к иску доказательствами. В случае удовлетворения иска в суде потерпевшему полагается компенсация. Но эти варианты решения маловероятны», — поделилась своей оценкой юрист.

По мнению специалиста, максимальное наказание, которое может грозить Кадырову-младшему, — это постановка на учет решением комиссии по делам несовершеннолетних.

Ранее мы раскрыли другие подробности видео с избиением Никиты Журавеля.