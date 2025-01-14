Угроза обрушения скальной породы возникла на месте крушения танкера «Волгонефть-239»

На месте ликвидации утечки нефтепродуктов в районе кормовой части танкера «Волгонефть-239», севшего на мель у берегов Краснодарского края, возникла угроза обрушения скальной породы. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

«Продолжаются работы по укреплению дороги со стороны моря: существует угроза обрушения скальной породы, спланирована работа по обследованию на возможность проведения взрывных работ», — говорится в сообщении.

Всего сотрудники МЧС вывезли более 946 тонн и собрали 47,6 куб. м нефтесодержащей жидкости. Кроме этого, для недопущения попадания мазута в открытое море отсыпано около 50 метров искусственной гавани вокруг кормовой части танкера.

Напомним, что утечку нефтепродуктов с кормы «Волгонефть-239», который выбросило на мель в районе поселка Тамань Темрюкского района, обнаружили в пятницу, 10 января. Площадь пятна достигла почти 2,8 тыс. кв. м.

Прокуратура подала иск в Арбитражный суд, чтобы привлечь к ответу владельца танкера.