Прокуратура подала в суд на хозяина танкера, потерпевшего крушение в Черном море

В Новороссийске транспортная прокуратура подала два иска в Арбитражный суд Краснодарского края, чтобы привлечь к ответу владельца танкера «Волгонефть 212», который потерпел крушение у берегов Черного моря. Как сообщило РИА Новости, еще один иск поступил от «Морспасслужбы».

По сведениям информационного агентства, оба заявления были поданы прокуратурой 10 января, однако их пока не приняли к производству. Ведомство выступает в качестве истца, а ООО «Кама Шиппинг», как иное лицо. Помимо этого, «Морспасслужба» предъявила иск к названной выше организации, а еще ООО «Каматрансойл». Суть предъявляемых претензий не указывается.

Инцидент произошел 15 декабря в районе Керченского пролива, где при шторме потерпели крушение два танкера «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». В результате ЧП погиб один моряк, а вморе попало порядка 2,4 тыс. тонн мазута.

Ранее сообщалось о том, что по поручению премьера Михаила Мишустина была создана специальная комиссия, которая займется ликвидацией разлива топлива.