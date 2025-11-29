Угроза от природы: в Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности

В Московской области объявлен желтый уровень погодной опасности из-за плотного тумана, который ожидается в ночные и утренние часы 30 ноября. Как пишет ТАСС , согласно официальному предупреждению Гидрометцентра России, неблагоприятные метеоусловия будут действовать с 4:00 до 10:00 по московскому времени.

Желтый уровень, занимающий среднюю позицию в трехступенчатой шкале погодных угроз, сигнализирует о потенциально опасных явлениях, требующих повышенного внимания от участников дорожного движения и пешеходов.

В последнюю ночь календарной осени столбики термометров опустятся до -1...-3°C в регионе, а дневная температура составит +1...+6°C. Помимо тумана, синоптики прогнозируют местами небольшой дождь, что в сочетании с ограниченной видимостью создает сложные условия для автомобилистов.

Метеорологи рекомендуют водителям быть особенно осторожными на трассах, соблюдать безопасную дистанцию и использовать противотуманные фары, а пешеходам — выбирать максимально заметную одежду при переходе проезжей части.

Ранее сообщалось, когда москвичам ожидать устойчивой настоящей зимы и снежных покровов.