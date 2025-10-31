«Угроза выкидыша после ужина»: в питерском ресторане произошла вспышка отравлений

В Санкт-Петербурге произошла массовая вспышка отравлений среди посетителей ресторана «Мона», сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на телеграм-канал SHOT.

По данным источника, гости заведения посещали его в период с 5 по 9 октября, а на следующий день у них появилась температура, сильная боль в животе, тошнота и диарея. Особенно сильно пострадала одна из посетительниц, у которой после ужина в ресторане возникла угроза выкидыша.

По словам посетителей заведения, случаи отравления произошли после того, как они съели там блюда из рыбы, включая суп, пасту с лососем. Также люди ели десерты из них.

Часть гостей оказалась в инфекционной больнице с диагнозом «сальмонеллез». При этом симптомы отравления сохранялись более пяти дней.

Как передает SHOT, Роспотребнадзор провел внеплановую проверку в ресторане и выявил многочисленные нарушения санитарных норм. Среди них — неправильная технология приготовления блюд с лососем, отсутствие маркировки продуктов, нарушения условий хранения продукции.

Также установлено, что производственные помещения не соответствуют требованиям, а у 11 сотрудников отсутствуют медицинские документы.

Ведомство приняло решение о закрытии ресторана на 20 суток. При этом в социальных сетях заведения размещена информация о «технической реновации», без упоминания настоящих причин приостановки работы.

Ранее стало известно, что суд закрыл кафе в Калининграде, где отравились школьники.