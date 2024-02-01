Угроза взрыва возникла на месте массового ДТП на Тюменском тракте

На трассе Екатеринбург — Тюмень в районе поселка Богданович столкнулось восемь машин. Как пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» , на участке дороге может случиться взрыв.

На трассе столкнулись восемь транспортных средств, пять из которых — грузовые. Причина аварии и полная картина пока неизвестны. В свердловской Госавтоинспекции отметили, что в одном из автомобилей был установлен газовый баллон, в связи с чем на трассе сохраняется угроза взрыва.

В массовом ДТП пострадали люди. Двум медики помогли на месте, а третьего увезли в больницу в ближайшем Богдановиче.

Дорогу не перекрывали. Инспекторы организовали на Тюменском тракте реверсивное движение.

По предварительным данным, обошлось без жертв. Информация об аварии может обновиться позже.

Ранее сообщалось, что в ДТП в Кузбассе погиб ребенок. Виновника аварии приговорили в условному сроку.