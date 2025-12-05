«Угрожают убить сына»: жизнь экс-солиста «БиС» превратилась в кошмар из-за преследований фанатки

Певец Влад Соколовский, известный широкой публике по хитам группы «БиС» и дуэту с Филиппом Киркоровым, обнародовал в беседе с aif.ru шокирующие подробности многолетнего преследования своей семьи.

В эксклюзивном интервью певец рассказал, что его жизнь, жена Ангелина и маленький сын стали объектами систематической травли, переросшей в прямые угрозы физической расправы. Неизвестные угрожали убить трехлетнего ребенка и облить супругу кислотой, а также демонстративно присылали фотографии входной двери их дома, показывая, что знают место жительства семьи. Это вынудило Соколовских ограничить прогулки с сыном и переехать в охраняемый жилой комплекс.

История, по словам артиста, тянется с 2007 года, с момента его участия в «Фабрике звезд», и с каждым годом приобретала все более жесткие формы. Соколовский прямо назвал имена двух фанаток — Екатерины и Яны (последняя, как выяснилось, умерла несколько лет назад). Бывшие поклонники певца подтвердили, что Екатерина Ш. известна в фан-сообществе своим неадекватным поведением: она приходила на концерты с отцом, устраивала сцены и открыто угрожала артисту. Сам Соколовский отметил, что долгое время не было прямых доказательств ее причастности к угрозам, которые приходили с анонимных аккаунтов, однако позже, по его словам, «все следы привели к Екатерине» после установки IP-адресов.

Соколовский заявил, что его семья писала несколько заявлений в полицию, но, по его мнению, правоохранительные органы не предприняли действенных мер. Это вынудило его предать ситуацию огласке, чтобы добиться реакции через общественный резонанс. Для Соколовского публичность, возможно, — последний способ добиться безопасности для своей семьи.

Ранее сообщалось, что публицист вспомнил суд над Ефремовым, комментируя скандал с квартирой Долиной.