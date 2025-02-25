Утечка переписки Зимина указала на новое возможное преступление бизнесмена

Обвиняемого в мошенничестве предпринимателя Бориса Зимина* заподозрили в финансировании оппозиции после того, как в Сеть утекла его переписка со счетами. Об этом RT рассказали эксперты, изучившие ситуацию бизнесмена и все связанные материалы.

В 2023 году Зимин объявил о сокращении поддержки благотворительных проектов, в том числе отказался перечислять деньги Фонду борьбы с коррупцией** (ФБК**). Однако слитая хакерами переписка показала, что Зимин на самом деле продолжал отдавать средства оппозиции до весны 2024 года. Кроме того, предприниматель оказался не прочь финансировать россиян, которым перестало помогать Агентство США по международному развитию (USAID). Телеканал отметил, что бизнес иноагента работает ему же в убыток.

Судя по данным анонимного портала Underside, где появилась переписка, в 2024 году Борис Зимин перечислил оппозиции после «сокращения поддержки» €780 тысяч. Эти и другие цифры оказались на электронной почте, до которой и добрались взломщики.

«Подобного рода публичные заявления могут послужить основанием для проведения доследственной проверки. Если факты подтвердятся, в отношении его может быть возбуждено уголовное дело по соответствующей статье о поддержке экстремистских организаций», — заявил юрист Анатолий Вербицкий.

Напомним, что Борис Зимин уже попал под уголовное дело о мошенничестве с акциями Belka Car на сумму 567 млн рублей. Его заочно арестовали в 2023-м, сам предприниматель назвал дело «политическим».

Ранее сообщалось, что структуры бизнесмена Михаила Ходорковского* занимались финансированием основателя изместного гуманитарного проекта.

*Юрлица и организации, признанные иностранными агентами.

**«Фонд борьбы с коррупцией» (Anti-Corruption Foundation International) включен в реестр иностранных агентов, организация признана экстремистской, деятельность запрещена в России