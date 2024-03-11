Угрожавший оторвать вторую ногу бойцу СВО житель Уссурийска захотел на фронт

Житель Уссурийска захотел прямиком в зону боевых действий после того, как набросился с угрозами на военного с СВО. Об этом рассказала RT его знакомая.

Участник конфликта из Уссурийска неоднократно ездил в зону СВО и уводил туда гуманитарную помощь. Помимо этого он ухаживает за мамой, которую одолела деменция. По этой причине он не может вырваться на фронт, хотя выражает постоянное желание.

По словам знакомой с мужчиной, он сорвался на бойца спецоперации только из-за собственных переживаний. Сначала в ноябре 2023 года он потерял жену, вскоре начались проблемы с бизнесом и усиленный уход за больной матерью.

«Данил утверждал, что остановился буквально на пять минут на месте для инвалидов, потому что свободных мест не было. Сорвался, когда этот человек начал фотографировать его и машину». - отметила собеседница издания.

Напомним, накануне житель Уссурийска набросился с критикой на бойца СВО в гражданской одежде. Тот припарковался на месте для остановки инвалидов. Мужчина угрожал военному, что оторвет ему вторую ногу.

Ранее сообщалось, что женщина выгнала бойца СВО из кафе, хотя у нее половина семьи ушла на спецоперацию.