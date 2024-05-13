Уходящий с поста главы Кузбасса Цивилев рассказал о судьбе начатых региональных проектов

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев высказался о реализации проектов региона после своего ухода на другую должность. Комментарий главы Кузбасса передает издание «Vse42.ru» .

Власти могут одобрить кандидатуру Цивилева на пост главы Минэнерго РФ. В связи с этим пост губернатора Кузбасса будет пустовать, а обязанности упадут на заместителя. По словам самого чиновника, реализацию никаких проектов останавливать не будут даже при его отсутствии.

«Самое главное достижение этих шести лет – сильная Команда единомышленников. Ей по плечу любая задача. А я всегда буду с Кузбассом, поддержу все идеи и начинания», – написал Цивилев.

Цивилев также выразил благодарность жителям и коллегам за поддержку. В дальнейшем он уверен, регион будет процветать.

Напомним, что также главы еще трех регионов РФ могут уйти в ведомства. Среди них губернаторы Курской области, Хабаровского края и Калининградской области (Минтранс, Минспорт, Минпромторг соответственно).

Ранее сообщалось, что во время свадебного фестиваля на выставке-форуме «Россия» поженились сотрудники УК «Кузбассразрезуголь».