«Уйдет либо Байден, либо Зеленский»: экстрасенс рассказала, какие изменения принесет новая луна

Новая луна родится 15 сентября 2023 года. Несмотря на то, что ретроградный Меркурий наконец-то нас покидает, это новолуние станет одним из самых тяжелых периодов года.

Помимо того, что люди в это время почувствуют упадок сил, а жизненная энергия будет на нуле, новолуние — это время конфликтов, резких изменений и сюрпризов, зачастую неприятных.

Уже сейчас можно отследить начало изменений в глобальной мировой политике. Обостряется напряженность по всему миру — страны Балтики запрещают въезд машинам с российскими номерами, президент Украины Владимир Зеленский стремительно теряет союзников, о чем говорят многие западные аналитики, а президенту Америки Джо Байдену грозит импичмент с последующей отставкой.

Экстрасенс Инна Мишина рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», какие изменения произойдут в мировой геополитике после 15 сентября. По ее словам, это время будет знаковым.

«Скорее всего, будут переговоры, которые принесут кому-то из государств сильные изменения. Уйдет либо Байден, либо Зеленский. Кто-то из них потеряет свой пост. Новолуние запустит мощные изменения», — подчеркнула Мишина.

Ранее ясновидящая Мишина предсказала сильные землетрясения в Африке, Европе и России.