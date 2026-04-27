УК наказали крупными штрафами за массовые жалобы жителей МКД

С 20 по 24 апреля кузбасские управляющие компании получили весомый повод задуматься о качестве своей работы. Как сообщает VSE42.Ru , в Госжилинспекцию региона поступило более 400 жалоб от граждан.

Инспекторы провели масштабные проверки и нашли нарушения в 45 случаях из 402. Теперь нерадивым УК предстоит заплатить штрафы на общую сумму более 130 тысяч рублей. Главные претензии жителей — традиционные: грязные подвалы, захламленные чердаки и перебои с коммунальными услугами.

Кроме того, составлено 19 административных протоколов. Нарушителям теперь грозят меры от предупреждения до крупных денежных взысканий.

Ситуация, как признаются инспекторы, из года в год повторяется. Чаще всего управляющие компании спотыкаются об одни и те же грабли. Первое — ненадлежащее содержание подвалов и чердаков. Влажность, мусор, отсутствие замков — все это создает не только дискомфорт, но и реальную угрозу безопасности. Второе — перебои с коммунальными услугами. Свет отключили, воду дают по графику, батареи еле теплые — за это тоже спрашивают рублем.

Отмечается, что с начала 2026 года Госжилинспекция уже выявила более 1 300 нарушений в их работе. Это значит, что жалобы продолжатся, проверки продолжатся, а штрафы — расти. Вопрос лишь в том, когда управляющие компании начнут наводить порядок не под страхом денежного взыскания, а по собственной инициативе.

