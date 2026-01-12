Укол от старости для коленей: ученые нашли белок-убийцу хрящей

Группа исследователей представила новый метод лечения дегенеративных заболеваний коленного сустава, основанный на нейтрализации специфического белка. Целью терапии является белок 15-PGDH, концентрация которого в тканях сустава повышается с возрастом и, по данным ученых, подавляет естественные процессы восстановления хряща, ускоряя его разрушение, сообщает progorodsamara .

Разработанная стратегия предполагает однократное внутрисуставное введение специализированного фармакологического препарата, предназначенного для блокирования активности этого белка. В ходе доклинических испытаний на лабораторных животных методика продемонстрировала высокую эффективность. После инъекции у подопытных моделей было зафиксировано улучшение состояния хрящевой ткани: восстановление ее структуры, замедление прогрессирования остеоартрита, уменьшение болевых ощущений и повышение подвижности конечности.

Первичная фаза клинических испытаний на добровольцах подтвердила хороший профиль безопасности нового терапевтического подхода.

