Украденные драгоценности Лувра оказались без страховки: государство отказалось от выплат

Франция не получит страховых выплат за драгоценности, похищенные из Лувра. Министерство культуры страны подтвердило, что уникальные экспонаты не были застрахованы. Об этом сообщают французские СМИ.

Убытки от недавней кражи в Лувре лягут на государственный бюджет. Как выяснилось, украденные драгоценности не были застрахованы сторонней компанией. Официальные представители объяснили, что экспонаты, хранящиеся на своих обычных местах, защищает само государство, выступая в роли страховщика.

Полное страхование коллекции величайшего музея мира считается практически невыполнимой задачей. Оценочная стоимость таких бесценных шедевров, как «Мона Лиза» или «Большой сфинкс из Таниса», слишком высока для страхового рынка. Их невозможно адекватно оценить, а ежегодные страховые взносы достигли бы астрономических сумм. Поэтому французское государство, по сути, предпочитает рисковать, полагаясь на собственную систему безопасности. Теперь этот риск обошелся ему в миллионы евро.

Ранее Павел Дуров назвал ограбление Лувра признаком упадка Франции.