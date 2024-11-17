Украденный из московского зоомагазина кот Лучик обрел хозяев

Спасители кота сообщили, что Лучика передали надежным и проверенным людям, которые уже забирали животных. Волонтер в чате, посвященному хвостатому отметила, что новые хозяева любящие и точно как следует позаботятся о новом члене семье.

Напомним, что 12 ноября две школьницы неформального вида украли рыжего кота из зоомагазина на Фестивальной улице в Москве. Девочки уже неоднократно совершали такие сомнительные кражи. В МВД РФ позже сообщили, что хулиганок нашли в Крыму, но без животного. Школьницы рассказали, что кот якобы сбежал. При совместных поисках Лучика нашли испуганным под машинами на одной из столичных парковок.

Ранее сообщалось, что состояние кота Лучика стало улучшаться.