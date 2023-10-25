Украина готовится вывезти из Харьковской области 275 детей

Как сообщил глава военной администрации Олег Синегубов украинское правительство намерено вывезти несовершеннолетних из десяти поселений Харьковской области. Планируется вывезти детей из Купянской, Кондрашовской и Куриловской общин. На этих территориях, по данным Синегубова, находятся 275 несовершеннолетних.

Синегубов также заявил, что покинуть территории советуют семьям с детьми из Боровской общины, где сейчас живут почти девять тысяч человек, из которых 844 – дети.

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