Украина готовится вывезти из Харьковской области 275 детей
Фото: [©Андрей Стенин/РИА Новости]
Власти Харьковской области готовятся принудительно эвакуировать 275 детей. Подробности рассказало РИА Новости.
Как сообщил глава военной администрации Олег Синегубов украинское правительство намерено вывезти несовершеннолетних из десяти поселений Харьковской области. Планируется вывезти детей из Купянской, Кондрашовской и Куриловской общин. На этих территориях, по данным Синегубова, находятся 275 несовершеннолетних.
Синегубов также заявил, что покинуть территории советуют семьям с детьми из Боровской общины, где сейчас живут почти девять тысяч человек, из которых 844 – дети.
Мир медленно, но верно движется к третьей мировой войне. Что может стать триггером нового мирового противостояния? События на Украине, война в Израиле или что-то, что еще пока не произошло? Разбираемся в материале «Подмосковье сегодня».