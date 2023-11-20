Украина и Польша будут судиться друг с другом из-за перекрытой границы

Отношения Украины и Польши находятся в серьезном пике. Страны вот вот начнут судебный процесс начнут из-за действий заблокировавших общую границу стран польских протестующих, пишет издание «Клименко тайм».

Отмечается, что Киев намерен через суд потребовать от Варшавы восстановить отмененную ранее Польшей систему разрешений для украинских перевозчиков.

«Украина и Польша будут судиться из-за действий протестующих, которые блокируют движение автотранспорта через границу», — говорится в сообщении.

В настоящее киевские власти готовят иски к польским забастовщикам.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия может наказать Польшу за блокировку погранпереходов на украинской границе.

Меры, которые будут предприняты против польского правительства, пока не сообщаются. В то же время, переговоры между Брюсселем, Варшавой и Киевом, продолжаются с целью урегулирования ситуации. Убытки для украинских логистических компаний составляют как минимум 160 тысяч евро каждые сутки.