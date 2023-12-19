Украина лишилась денег из-за блокировки границы польскими перевозчиками

Украина не досчиталась больше одного миллиарда евро из-за блокировки границы с Польшей перевозчиками. Об этом сообщает РИА Новости .

Как сообщил вице-президент украинской ассоциации международных автоперевозчиков Владимир Балин, после решения Польши остановить протест перевозчиков перекрытыми все равно остались три КПП на границе с Украиной. В итоге суд отменил решение о прекращении забастовки. При этом, по словам Балина, украинский бюджет уже потерял из-за перекрытия больше одного миллиарда евро, но финансовые потери Польши гораздо больше.

Балин посчитал, что за каждый день простоя на границе Украина теряет от 300 до 350 евро. Сейчас власти и перевозчики ищут способы свести потери к минимуму. Единственным решением стало перенаправление грузовиков через границы других государств. Также он отметил, что украинские водители скорей всего не смогут попасть домой к праздникам из-за изменений маршрутов, причиной которых стала блокада КПП.