Украина могла получить ракеты для борьбы с беспилотниками от Британии – СМИ

Британское СМИ предположило, что власти передали Украине новые ракеты для борьбы с беспилотниками. Об этом сообщает РИА Новости .

По данным газеты Times, Великобритания могла успеть передать новые ракеты Martlet киевским властям. Ракеты оснащены лазерным наведением и предназначены для борьбы с беспилотниками, управляемые ракеты можно размещать на вертолетах, катерах и сухопутных боевых единицах.

Предположение о поставке нового вооружения, обещанного Британией еще в сентябре, появилось из-за опубликованных газетой строк, в которых говорит об украинском военном за несколько минут остановившем новые ракеты в боевом положении.