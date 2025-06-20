Украина не стала оспаривать иски Крыма по поводу блокады полуострова

Украинское правительство не стало оспаривать те иски о блокаде, которые выдвинул противнее Крым. Такое заявление на полях ПМЭФ сделал Владимир Константинов, председатель парламента Республики Крым. Его слова привело РИА Новости.

По словам Константинова, была проделана огромная работа по подготовке исков, а также оценке того ущерба, который был нанесен республике блокадами. Украина блокировала поступление электроэнергии и воды на полуостров.

«Решение суда по нашим искам никем так и не было оспорено. Но наша работа еще не завершена, готовятся новые иски», — указал Константинов.

По утверждению парламентария, сейчас Крым планирует после окончания спецоперации истребовать с Киева компенсацию по всем этим искам. Он подчеркнул, что нельзя прощать подобных поступков, иначе их будут делать снова и снова.

Ранее сообщалось, что ЕС еще на год продлил санкции против Крыма и Севастополя. Данные меры были введены в июне 2014 года за голосование на референдуме в пользу воссоединения с Россией и включают запреты на ввоз в ЕС товаров из Крыма и Севастополя, предполагают запрет на выдачу шенгенских виз жителям полуострова.