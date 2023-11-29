Украина обвинила замкомандующего ЦВО России в нарушении законов ведения войны

В выдвинутом заочно в адрес Евгения Поплавского обвинении сказано, что он отдавал приказы, которые нарушают законы ведения войны. Сообщается, что службе безопасности удалось собрать доказательства против генерал-лейтенанта российской армии.

Украина уже не в первый раз предъявляет обвинения гражданам России в таком формате. До сих пор никаких реальных последствий эти обвинения за собой не влекли.